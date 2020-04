Jordan Veretout si toglie dal mercato

Arrivato a fari spenti dalla Fiorentina, Jordan Veretout ha saputo ritagliarsi da subito un ruolo da protagonista nella Roma di Paulo Fonseca. Complici anche i tanti infortuni che hanno bersagliato il centrocampo dei giallorossi, il francese ha giocato parecchio e con buon profitto.

La voglia di tornare in campo dopo la pausa forzata per la pandemia Coronavirus è tanta, ma ancora più forte è la determinazione di Veretout di restare a Roma: "Spero di restare più a lungo possibile a Roma perché mi piacerebbe vincere qualcosa con questa maglia. Sarebbe la cosa più bella" ha detto l'ex Nantes in un'intervista al sito ufficiale della Roma.

"Mi trovo molto bene col mister, quando per la prima volta mi ha chiamato mi ha convinto del fatto che mi volesse e sono contento di essere venuto a Roma, in una grande squadra, con grandi tifosi e un grande allenatore come lui che mi ha già aiutato e potrà solo farmi crescere di più".

La sosta primaverile è anomala: "Stare fermi da un lato dà la portata della gravita' della situazione, dall'altro ti cambia la quotidianità anche a casa. Io sono abituato a guardare sempre partite e ora non c'è una parte del mondo in cui ce ne siano. Come sto vivendo questo periodo? Ora ho più tempo da passare con la mia famiglia, mi piace molto stare a casa con loro perché per tutto l'anno viaggio tanto per il calcio. La mia vita è questa: la famiglia e il calcio. Quando manca una delle due cose è difficile. Mi manca tanto andare al campo di allenamento, parlare con i miei compagni, giocare a calcio".

Un pensiero anche al periodo trascorso alla Fiorentina: "Devo ringraziare tanto anche Stefano Pioli che ha capito subito il mio modo di giocare, così come io ho capito come lui voleva che giocasse la squadra. Mi ha anche aiutato a capire la cultura italiana e le differenze rispetto a quella francese".



SPORTAL.IT | 09-04-2020 19:30