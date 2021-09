Jorge Lorenzo: "Acosta è come me e Rossi"

Jorge Lorenzo ha fatto i complimenti al giovane talento di Moto3 Acosta per il suo incredibile Mondiale d’esordio: “Non lo conoscevo, ma ieri sera siamo andati fuori a cena, perché abbiamo lo stesso manager, Albert Valera. Mi ha spiegato un po’ la sua stagione, la sua attitudine. Lui è molto concentrato sulla vittoria, come lo ero io, come Stoner, come Rossi, come Marquez: per questo avrà un grande futuro. È quello che mi ha sorpreso di più, perché arrivare nel mondiale a 16 anni e vincere, probabilmente anche il titolo, è una cosa che in passato ha fatto solo Capirossi”, sono le parole riprese da formulapassion.

“Puoi farlo solo se sei davvero speciale e lavori sodo. Questo ragazzo è ossessionato dalle moto e ossessionato dall’essere il migliore. Questo è il modo giusto e mi ricorda molto quando ero giovane. La sua attitudine fa la differenza“.

