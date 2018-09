Jorge Lorenzo: "Che peccato lasciare la Ducati"

Jorge Lorenzo ha dominato le qualifiche ufficiali a Misano, centrando il nuovo record della pista: "Ero convinto, ho spinto molto fin da subito e non era facile andare forte già al primo giro. Non sapevo se davanti era meglio la gomma media o la morbida e, alla fine, abbiamo optato per la seconda. Mi ha impressionato molto il primo tempo che ho fatto".

Si prospetta una gara "alla Lorenzo": "E' difficile perché con le Michelin è complicato mantenere lo pneumatico a un certo livello fino alla fine. Studiavo Marquez? E' il rivale principale per noi, l'ho seguito per qualche giro".

L'addio alla Ducati: "E' un peccato lasciare la Ducati, è una squadra incredibile. La moto è completa, ma nella vita qualche volta va così. Ma dobbiamo accettare quello che succede nel passato perché il passato non si può cambiare".

SPORTAL.IT | 08-09-2018 15:30