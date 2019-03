Jorge Lorenzo chiede ancora un mese

Jorge Lorenzo è (quasi) pronto per il suo primo Gran premio nelle MotoGp con una Honda. “Abbiamo avuto un pochino di sfortuna negli ultimi sei mesi, nei quali non mi sono mai sentito al 100% – ha detto -: credo di avere bisogno di almeno di un mese per arrivare al top e spingere al massimo. Penso comunque di potere essere più consistente nel fine settimana rispetto a una decina di giorni fa”

“La Honda ha punti di forza e punti deboli diversi, rispetto alla Ducati, ma mi sono trovato subito bene – ha aggiunto -. La moto perfetta non esiste, non si finisce mai di cercare la perfezione assoluta: qui cercheremo di portare a casa qualche punto finendo la gara nella migliore posizione possibile”.

SPORTAL.IT | 07-03-2019 17:20