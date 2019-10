Jorge Lorenzo: "Devo mettermi a gridare?"

"Non ho molte opzioni. Cosa dovrei fare dopo la gara? Innervosirmi? Mettermi a gridare?": per Jorge Lorenzo il momento delle domande è arrivato da tempo, anche se sia lui che la Honda hanno confermato che rispetteranno il contratto in essere fino al 2020.

"Ovviamente non posso essere felice o soddisfatto perché è la peggiore stagione da quando sono nelle MotoGp. La moto non si adatta al mio stile di guida, questo è chiaro, e gli infortuni non mi hanno di certo aiutato. Per me ora è molto difficile tornare almeno al livello che avevo raggiunto prima dell’ultima brutta caduta" ha aggiunto parlando con ‘Marca’.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 13:13