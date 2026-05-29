L'ex campione del mondo MotoGP Jorge Lorenzo fa un po' di previsioni sul Mugello e non solo preferendo Aprilia e Bezzecchi in particolare nella lotta il titolo, Marquez solo se al 100 e snobba Bagnaia

Il Gran Premio d’Italia sarà una cartina tornasole importante di questo Mondiale MotoGP. Seppur incerottato il ritorno di Marc Marquez al pari della gara di casa per Bagnaia e tutto il mondo Ducati stuzzica l’idea di una riscossa di Borgo Panigale nei confronti di Aprilia che gioca in casa in un modo o nell’altro. Proprio la moto di Noale e il leader del campionato Bezzecchi vengono indicati da Jorge Lorenzo come favoritissimi per la vittoria finale.

Lorenzo sceglie Aprilia e Bezzecchi più di Martin

Prima tappa italiana del Mondiale MotoGP che scende in pista al Mugello. Torna Marc Marquez, c’è un Di Giannantonio in gran forma, c’è un Bagnaia carico dall’aria di casa così come la Ducati. Ma è un’altra moto italiana che finora ha dettato legge, l’Aprilia che si presenta con Bezzecchi leader del campionato e Martin in scia.

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A fare le previsioni sulla stagione prima del Mugello è stato un campionissimo come Jorge Lorenzo: “L’Aprilia è impressionante, compatta, agile, è come se fosse incollata al terreno, si inclina di più – ha detto il pilota spagnolo a Marca lanciandosi in uno slalom tra il Bez e Martinator – Bezzecchi mi dà un po’ più di tranquillità per quanto riguarda le cadute, perché lo si vede cadere di meno ed è un po’ più cerebrale e analitico. D’altra parte, Martín potrebbe essere più veloce, in termini di velocità pura, di esplosività, ma, d’altra parte, è molto passionale e istintivo, e al momento questo gli causa più cadute.

Lorenzo: “(Se) Marquez al 100% è ancora il più forte”

L’ex campione del mondo della MotoGP ha parlato anche delle condizioni di Marc Marquez e della sua possibilità di rimontare gli 85 punti di ritardo da Bezzecchi in classifica: “Un Marquez fisicamente perfetto, come nel 2019, forse non avrebbe perso alcun titolo, nemmeno con la Honda. Nessuno si aspettava queste difficoltà con il braccio di Márquez e che, al momento, non stia lottando per il Campionato del Mondo. Ed è quello che è successo. Non rivedremo più quel picco, avere un corpo perfetto senza infortuni ed essere in grado di guidare ugualmente bene su entrambi i lati.”.

La frase “questa Ducati è un trattore”

Durante uno dei suoi podcast “Dura la vita” molto seguiti, Jorge Lorenzo a inizio stagione si era lasciato andare a una frase per definire le difficoltà della Ducati, “un trattore” simile a quella che disse tanti anni fa Alain Prost paragonando la Ferrari a un camion.

Una frase che è diventata virale creando qualche problema all’ex pilota spagnolo che per Borgo Panigale ha corso un paio d’anni verso la fine della sua carriera: “Mi è uscita così. Ma quello che volevo spiegare è che la Ducati è più grande, più rigida, un po’ più pesante in ingresso curva… non che sia un disastro. Ma fin dai test pre-stagionali, guardando l’Aprilia in pista, ho detto: “Questa moto vincerà e così è stato”.