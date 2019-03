Jorge Lorenzo è pronto per il riscatto

Il debutto in sella a una Honda non è stato indimenticabile, ma Jorge Lorenzo è pronto a ripartire e a mettersi alle spalle la sfortuna rappresentata dalla caduta in prova, con conseguenti ammaccature a polso e caviglia, e dal 13° posto in gara nel Gp del Qatar.

La MotoGp fa ora tappa in Argentina e il maiorchino è motivatissimo: “Il polso va meglio e anche il dolore alle costole è migliorato molto dalla gara. Mi sono focalizzato completamente sul mio ritorno alle corse. In passato l'Argentina non è stato uno dei miei circuiti più forti, ma la Honda rappresenta una nuova opportunità".

Il potenziale della Honda è da scoprire, ma Lorenzo è ottimista: "Nonostante una gara finita non come auspicavamo, il Gp del Qatar ha dimostrato che la Honda ha un bel potenziale, l'Argentina sarà l'occasione per continuare a migliorare la moto" ha concluso.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 14:15