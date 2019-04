Jorge Lorenzo ha bisogno di tempo

Alla vigilia del via del weekend del Gp degli Stati Uniti ad Austin, Jorge Lorenzo ha fatto il punto sul proprio adattamento alla Honda: "Al 90% devo abituarmi io alla moto – l’ammissione del pilota maiorchino – Abbiamo un grande motore, devo cambiare qualche cosa della mia guida, ma quando tutto sarà a posto e avrò la moto come piace a me sarò in grado di fare tanti giri di fila con lo stesso tempo”.

Il circuito texano preoccupa Lorenzo: "Per prendere più confidenza con la Honda sarebbero meglio altri circuiti come il Mugello, Jerez o Misano, ma il campionato si deve correre su tutti i circuiti ed è una bella sfida fare di più degli anni scorsi, viso che qui non ho mai vinto. Devo fare una gara accettabile, fare esperienza e prendere spunto dalla moto".

L'inizio di stagione è stato all'insegna della sfortuna: "Purtroppo fino ad oggi si sono messe insieme tante circostanze negative, non per vincere, ma per fare almeno dal quarto al settimo posto. L'infortunio durante l'inverno, in Qatar sono caduto al sabato, poi abbiamo corso in una pista difficile per me come l’Argentina e come sarà adesso Austin. Mi manca l'esperienza per portare la Honda al massimo. Marc sono sette anni che la guida, Cal Crutchlow quattro. Speriamo che non ci metterò tanto come con la Ducati, ma non sarà facile".

SPORTAL.IT | 11-04-2019 21:24