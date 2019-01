Jorge Lorenzo ha già il sostituto

Jorge Lorenzo sarà sostituito da Stefan Bradl nei test delle MotoGp in programma dal 6 all'8 febbraio sulla pista di Sepang.

Il pilota tedesco, a libro paga come collaudatore della Honda Racing, lavorerà nelle prove in Malesia al posto del maiorchino ex Yamaha e Ducati, convalescente dopo l'intervento alla mano sinistra.

Durante la presentazione ufficiale della scuderia, tenutasi mercoledì a Madrid, Lorenzo si è mostrato carico in vista della prossima stagione nonostante il problema alla mano: "E' un grande onore per me, sono felice di far parte di questo team – ha tenuto a sottolineare -. E' una storia spettacolare quella di Repsol Honda. E' di un altro livello rispetto alle altre squadre, l'ho capito subito, già nei box a Valencia. E' il sogno di qualsiasi pilota fare parte di un team così. La fiducia che Honda ha messo su di me è una pressione, è vero, ma ho già l'esperienza giusta per affrontarla, cercherò di ripagare al meglio il team".

SPORTAL.IT | 24-01-2019 12:45