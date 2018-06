Jorge Lorenzo ha la spiegazione

Jorge Lorenzo c’ha preso gusto e dopo il trionfo a Le Mans sembra a proprio agio sulla Ducati anche nel Gp di Catalogna. Il maiorchino ha sfrecciato nelle seconde libere del venerdì e sembra sorpreso dal risultato: "Siamo molto competitivi, questa è una pista dove con la nostra moto siamo sempre andati bene. Stiamo vivendo un gran momento” ha detto Lorenzo a 'Sky Sport'.

Secondo Lorenzo c’è una connessione tra il rendimento delle ultime settimane e le certezze sul proprio futuro, ovvero l’annuncio già avvenuto del passaggio alla Honda: “Le certezze sul mio futuro si traducono in una maggiore tranquillità, che prima non avevamo sia io che la squadra. Io in lotta per il Mondiale? In MotoGp tutto può succedere: è difficile, ma posso fare una bella rincorsa, magari con tre o quattro risultati positivi consecutivi".

SPORTAL.IT | 15-06-2018 20:40