Jorge Lorenzo - Honda, sale la pressione

E' in arrivo il weekend di Austin, e sale la pressione per Jorge Lorenzo dopo l'avvio di stagione al rallentatore. Il centauro maiorchino si aspettava un periodo di adattamento alla Honda, ma non immaginava che la sua avventura sarebbe iniziata con un dodicesimo e tredicesimo posto, tanto che in inverno si prospettava un confronto avvincente con Marquez. L'infortunio ha complicato tutto, ma ad Austin dovrà dare i primi segnali di riscatto: "Dopo la delusione in Argentina, sono pronto a tornare in pista e a guidare di nuovo. Il risultato non lo ha mostrato, ma abbiamo fatto dei progressi a Termas e stiamo capendo sempre di più la moto", ha assicurato nella nota diffusa dalla Honda.

"Quando le condizioni offrono grip, mi sento molto forte con la Honda: io e la squadra abbiamo solo bisogno di capire come avere lo stesso feeling quando c'è meno grip" ha spiegato il centauro numero 99.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 08:49