Jorge Lorenzo, il ritorno si allontana

Jorge Lorenzo rinuncerà ad altre due gare a causa della doppia frattura alle vertebre rimediata per la caduta nelle prove libere del Gp di Olanda ad Assen, a fine giugno. Lo rende noto il Team Repsol Honda in un comunicato. Lo spagnolo non sarà dunque al via alla ripresa del Mondiale di MotoGp dopo la pausa estiva: Lorenzo salterà i Gran premi di Repubblica Ceca (4 agosto) e Austria (11 agosto) per tornare in pista per il Gp della Gran Bretagna in programma il 25 agosto a Silverstone.

"Lorenzo e il Team Repsol Honda hanno concordato che è meglio per il pilota perdere altri due Gran premi per continuare la sua ripresa ed evitare ulteriori rischi di infortunio – ha precisato il team nella nota -. Dopo aver trascorso la pausa estiva a riposo, le condizioni di Lorenzo sono migliorate ma è ancora dolorante e il suo movimento sulla moto rimane limitato".

Al posto del maiorchino sarà Stefan Bradl a guidare la RC213V.

SPORTAL.IT | 24-07-2019 13:19