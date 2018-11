Jorge Lorenzo impressionato da Valentino Rossi

Jorge Lorenzo su Twitter ha espresso il suo stupore per la prestazione di Valentino Rossi a Sepang: "Al di là della caduta, non avevo mai visto un Rossi così costante in gara. Più di dieci giri in solo un decimo sul tracciato più caldo e più lungo mi hanno impressionato. E qualcuno diceva che stava cominciando a sentire l'età dopo l'ultima gara…".

Queste invece le parole del vincitore della corsa, Marc Marquez: "Ho spinto al limite, son partito da dietro ma poi ho cominciato a superare i miei avversari. Via via che i giri passavano, la gomma posteriore ha cominciato a consumarsi, le sensazioni non erano positive. Poi mi son sentito molto meglio, quando ho visto l’errore di Valentino per me è stata una fortuna. Mi son tranquillizzato, ho vinto ed è stato il modo migliore per festeggiare il titolo mondiale dopo la caduta di Phillip Island. Complimenti a Martin e Bagnaia per essere diventati campioni del mondo".

SPORTAL.IT | 04-11-2018 07:55