Jorge Lorenzo: "Marc Marquez diverso da tutti gli altri"

“Marc Marquez è diverso dagli altri”: Jorge Lorenzo ha parlato del suo ultimo compagno di squadra ripercorrendo la sua carriera in MotoGp. “Era incredibilmente forte fino a quando non me ne sono andato… Penso che Marc Marquez sia il miglior pilota in griglia, è un animale selvaggio sotto molti aspetti. Adesso ha un osso duro con Fabio Quartararo, ma quando si sarà ripreso dall’infortunio dimostrerà sicuramente cosa può fare”, sono le parole riportate da Corsedimoto.

“La differenza tra Marc e gli altri piloti – continua Lorenzo – è che Marc non si arrende mai, indipendentemente dalle circostanze ed è per questo che era probabilmente il più difficile di tutti gli avversari“.

OMNISPORT | 10-06-2021 15:59