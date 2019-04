Jorge Lorenzo: "Mi sta succedendo l'incredibile"

Il centauro della Honda Jorge Lorenzo analizza il suo dodicesimo posto nel Gran Premio d'Argentina: il maiorchino ha tagliato il traguardo con 30 secondi di distacco da Marc Marquez. "È incredibile perché in Qatar ho avuto un problema con la frizione, qui con il limitatore di velocità – rivela a Motorsport -, ricordo di aver premuto il pulsante di avvio ma improvvisamente i giri sono scesi come se non ci fosse carburante e non sapevo cosa stesse succedendo, ma sembra che il limitatore di velocità della pit lane fosse acceso e tutti mi sono finiti davanti. Ero di nuovo in ultima posizione come in Qatar".

Ma anche la rimonta è stata lenta: "Quando ho iniziato a recuperare posizioni, sentivo che mi mancava un po’ la moto sul lato sinistro, quindi non avevo controllo, la mappatura era tutta sbagliata".

"All’esterno sembra che cerchi scuse, ma è incredibile quello che sta succedendo, l’unica cosa positiva è che abbiamo finito la gara. In Qatar 13°, qui 12°: sono posizioni non buone, ma dobbiamo guardare avanti, dimenticare cosa è successo e sono sicuro che prima o poi avremo più fortuna".

SPORTAL.IT | 01-04-2019 11:20