Jorge Lorenzo non ce la fa, c'è Pirro

Jorge Lorenzo è costretto di nuovo a fermarsi: il centauro maiorchino non parteciperà al Gran Premio della Malesia, penultima tappa del Mondiale di MotoGp. Il pilota della Ducati era sceso in pista nei primi due turni delle prove libere a Sepang, ma il dolore al polso, operato dopo la caduta in Thailandia, era troppo forte.

Nella mattinata malese è arrivata così la comunicazione ufficiale: Lorenzo salta il terzo Gran Premio consecutivo, al suo posto correrà il test rider Michele Pirro.

SPORTAL.IT | 03-11-2018 08:50