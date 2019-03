Jorge Lorenzo non cerca scuse

Jorge Lorenzo, ventunesimo nella seconda sessione di libere a Rio Hondo, ha commentato così la sua situazione: "Non sono in perfette condizioni, ma questo non è il problema. E’ più l’inesperienza e il non conoscere la moto, devo capire come frenare ed entrare in curva nel modo migliore. Mi mancano chilometri, ho bisogno di capire tante cose della moto e del setting. Oggi siamo stati penultimi ma a nove decimi dal primo, l’Argentina non mi piace molto e questo ha influito".

"L’importante è mantenere la calma, senza strafare. Con il grip giusto potrei essere lì davanti, come nella FP1 in Qatar, quindi mi aspetto che quando arriveremo a Jerez, sarò molto competitivo. Queste due gare saranno difficili, ma proverò a cercare di ottenere i migliori risultati possibili ed accumulare esperienza con la moto senza cadere. L’esperienza che ho fatto con la Ducati mi porta a pensare che devo continuare a crederci e ad essere paziente".

SPORTAL.IT | 29-03-2019 23:35