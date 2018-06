Jorge Lorenzo non si ferma più: è dominio anche in Catalogna

Dopo la prima grande vittoria in Ducati al Mugello, Jorge Lorenzo si conferma in formissima anche in Catalogna e conquista la pole sul circuito del Montmelò.

Con un ottimo 1:38.680, il maiorchino ha chiuso davanti a tutti le qualifiche ottenendo per la prima volta una pole da quando è nel team italiano. Subito dietro c’è il centauro della Honda Marc Marquez che nonostante le tante cadute nelle libere riesce a posizionarsi in prima fila a soli 66 milessimi dal suo connazionale.

Terza piazza per l’altra Ducati di Andrea Dovizioso che chiude a poco più di due decimi da Jorge Lorenzo conquistando una ottima posizione in vista della partenza della gara.

La prima Yamaha in griglia è quella di Maverick Viñales che anticipa l’italiano Andrea Iannone in Suzuki e la Pramac del numero 9 Danilo Petrucci.

Solo settimo invece Valentino Rossi che accusa 586 millesimi di ritardo dal primo posto: il Dottore paga un piccolo errore nell’ultimo giro decisivo. Seguono Zarco, Rabat, Crutchlow, Pedrosa e Nakagami.

Lorenzo, che ha conquistato la pole numero 40 della sua carriera in MotoGp, è raggiante subito dopo le qualifiche: “Sono molto soddisfatto, lo scorso anno ci sono andato molto vicino alla pole qui, finalmente quest’anno ci sono riuscito. Sono stato bravo a mantenere la calma dopo il primo giro in cui le gomme non andavano come volevo”.

Contento anche l’altro ducatista Andrea Dovizioso: “Sono molto contento, abbiamo lavorato bene. Jorge Lorenzo ci ha aiutato a migliorare in alcuni punti, siamo lì per giocarcela domani. Le gomme si comportano in maniera strana e dovremo stare molto attenti durante la gara”.

“Un ottimo secondo posto oggi, abbiamo anche un buon passo. Sono molto fiducioso in vista della gara” il commento del campione del Mondo in carica Marc Marquez che è dovuto partire sin dalla Q1 in qualifica dopo le due cadute nelle libere.

SPORTAL.IT | 16-06-2018 15:20