Jorge Lorenzo operato al polso: quando torna

Jorge Lorenzo è finito sotto i ferri martedì a Barcellona per risolvere una volta per tutte il problema al polso. Il centauro della Ducati non ha potuto gareggiare in Giappone, e non lo farà neanche a Phillip Island, a causa dell'infortunio rimediato alcune settimane fa a Buriram.

Il maiorchino si è quindi sottoposto a un intervento chirurgico al legamento del polso sinistro: l'operazione, eseguita dal dottor Mir alla Clinica Universitaria Dexeus di Barcellona, è perfettamente riuscita. Adesso Lorenzo punta a rientrare per il Gran Premio della Malesia, in programma il 4 novembre. In Australia verrà sostituito da Bautista.

SPORTAL.IT | 24-10-2018 13:50