Jorge Lorenzo, ora Jack Miller lancia l'allarme

Il circus si spacca su Jorge Lorenzo. Mentre alcuni piloti sono propensi a scusare il centauro maiorchino dopo la carambola di Barcellona che ha causato la caduta di Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Viñales, il ducatista Jack Miller a Motorsport.com ha attaccato frontalmente il pilota della Honda: "Il ragazzo è fuori controllo nei giri di warm-up, è ridicolo. Al Mugello mi ha sorpassato in modo pericoloso, a Jerez ha quasi toccato il suo compagno di squadra nel giro di riscaldamento alla curva sei".

"Ha bisogno di calmarsi nei giri di riscaldamento – incalza Miller -, ha già avuto quattro incidenti quest’anno nelle fasi iniziali, il che significa che sta spingendo troppo forte al primo giro con la gomma. Non so perché, ma penso che sia solo uno sciocco. Non c’è ragione per comportarsi così".

SPORTAL.IT | 20-06-2019 10:14