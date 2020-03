Jorge Lorenzo: "Porte aperte a Valentino Rossi".

In attesa dell'inizio ufficiale del campionato MotoGp, Jorge Lorenzo (che correrà a Barcellona come wild card, a meno che non vi siano ulteriori variazioni al calendario) si è espresso sul suo futuro e su quello della Yamaha e di Valentino Rossi, dopo le indiscrezioni che vorrebbero i due formare un 'dream team' in Yamaha Petronas nel 2021.

"Yamaha Petronas è un posto interessante e Valentino avrà le porte aperte se vorrà continuare come tutti sappiamo – ha dichiarato in un'intervista rilasciata a 'Sky Sport' -. Ovvio, se pensi di correre con la Yamaha lo devi tenere presente perché è una realtà professionale supportata ufficialmente e a tutti gli effetti".

Sul proprio futuro, comunque, il maiorchino è rimasto piuttosto vago: "Oggi la mia decisione è presa – ha detto – ma se proprio deve esserci quell'unica possibilità, remota, allora è naturale che posso tornare solo con una Yamaha quindi questo posto bisogna tenerlo in considerazione".

SPORTAL.IT | 18-03-2020 11:56