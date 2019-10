Jorge Lorenzo prova a farsi coraggio in vista degli appuntamenti del campionato del mondo delle MotoGp che chiuderanno una stagione per lui disastrosa.

"Sepang è una pista in cui in passato sono andato bene – ha ricordato il centauro della Honda -: a inizio stagione, anche se non c’ero, il team vi ha svolto i test, per cui abbiamo già delle idee sul da farsi".

"Rispetto a Phillip Island quello malese è un tracciato su cui dovrei adattarmi meglio" ha chiosato il maiorchino.

SPORTAL.IT | 29-10-2019 14:51