Jorge Lorenzo racconta il suo viaggio in Giappone: è andato nel quartier generale della Honda a perorare la sua causa. “E’ stato molto interessante andare là” fa sapere lo spagnolo.

“Siamo stati in grado di lavorare su molte cose, alcune delle quali ci aiuteranno questo weekend e altre per il futuro. Continueremo a lavorare al massimo per colmare il divario con chi sta davanti: mi auguro di fare bene a Barcellona” aggiunge l’ex Yamaha e Ducati.

SPORTAL.IT | 11-06-2019 14:21