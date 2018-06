Jorge Lorenzo: "Resto alla Ducati? E' troppo tardi"

Jorge Lorenzo dopo la prima vittoria in Ducati si sfoga ai microfoni di Sky, chiudendo, di fatto, la sua esperienza a Borgo Panigale al termine di questa stagione.

"Rimango alla Ducati? Sfortunatamente è troppo tardi. Non è perché adesso senza pressione ho guidato meglio… è un peccato perché se la Ducati mi avesse dato questi pezzi prima, avrei vinto molto mesi prima. E' mancato chi ha creduto in me, magari hanno creduto in me ma troppo tardi".

"Io sono un pilota che dice sempre la verità non accampa scuse. Mai dico bugie, quando sbaglio lo dico. Se dico una cosa è la verità, non è una scusa".

SPORTAL.IT | 03-06-2018 15:50