Jorge Lorenzo si rassegna

E' subentrata la rassgenazione, almeno per quest'anno, in Jorge Lorenzo: "Sarà molto difficile che nel 2019 possa riuscire a salire sul podio" ha detto il pilota spagnolo, come si legge su 'Marca'.

"Non sono mai stato competitivo con questa motocicletta – ha aggiunto il centauro della Honda -. E anche i problemi fisici mi hanno condizionato molto, per esempio il mal di schiena tutt'ora è presente e si fa sentire. I contrattempi hanno rallentato notevolmente quell'evoluzione che stava avvenendo".

SPORTAL.IT | 23-09-2019 17:33