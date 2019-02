Jorge Lorenzo, sorprendente dichiarazione su Valentino Rossi

Jorge Lorenzo si è escluso clamorosamente dalla corsa per il titolo Mondiale 2019. In un'intervista a Motorsport.it, il centauro maiorchino fermo per infortunio si esprime così: "Ho sempre detto che in MotoGP tutto è possibile, ma chiaramente dobbiamo essere realisti e dobbiamo capire i limiti che possono esserci. 3 o 4 test non sono sufficienti per conoscere perfettamente la moto e non sarà facile, soprattutto tenendo conto del mio ultimo infortunio. Dunque, di sicuro, in Qatar farò fatica".

Sulla corsa per il titolo: "Se possiamo vincere gare, bene. E poi, chi lo sa, se dovesse arrivare qualcosa di più rispetto a quanto mi aspetto, allora potremmo lottare anche per il titolo mondiale. Ma al momento sono sicuro di non essere tra i favoriti".

Lorenzo mette davanti a lui diversi piloti, anche Valentino Rossi e il connazionale Dovizioso: "Ci sono altri piloti, ad esempio Marquez, il favorito, che necessitano e devono lottare per il titolo mondiale assieme a Dovizioso, Valentino, che è sempre tra i migliori e conosce bene la moto, e Vinales, per esempio".

Sui test a Sepang: "Posso dire che i piloti Honda sono sembrati forti. Marquez ha dominato il primo giorno, Bradl e Nakagami non sono stati molto lontano dai primi, dunque questo è un buon segno".

SPORTAL.IT | 11-02-2019 19:05