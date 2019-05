Jorge Lorenzo: "Sto capendo dove migliorare"

Il centauro della Honda Jorge Lorenzo ha parlato in vista del prossimo Gran Premio di Francia a Le Mans: "Dopo un weekend difficile, sono contento di poter tornare in sella alla Honda senza troppo tempo tra una gara e l’altra. In passato, sono andato bene in Francia, ma dovremo vedere come andrà questo fine settimana".

"Il test che abbiamo svolto lunedì dopo Jerez è stato produttivo e, soprattutto, ho potuto ottenere più tempo sulla moto che dovrebbe aiutarci a capire e migliorare".

SPORTAL.IT | 14-05-2019 14:32