Jorge Lorenzo torna ad avere dubbi sul proprio futuro

Un addio alle corse che sembra sempre più misterioso, quello di Jorge Lorenzo. Anche perché il maiorchino, che qualcuno vorrebbe in Yamaha Petronas il prossimo anno con Valentino Rossi, continua a mandare messaggi.

"Ho sempre detto che la decisione è definitiva e che l’ho presa con questo intendimento. Però nessuno può dire ‘Da questa acqua non berrò mai’. Tornare vorrebbe dire farlo per cercare di diventare campione del mondo: lo sono stato già tre volte nelle MotoGp, non potrei lottare per obiettivi minori. Ho vinto molte gare, molti titoli. Altri piloti no. Però mi sono anche fatto tanto male. Sono certo che se decidessi di tornare le proposte non mi mancherebbero" ha raccontato al programma 'Tot gira' di Catalunya Radio.

"Questo stop è un vero peccato perché ero entusiasta di partecipare al Gran premio del Montmelò. Ma è chiaro che quando c’è una tragedia del genere è giusto che lo sport passi in secondo piano" ha aggiunto il maiorchino.

SPORTAL.IT | 30-03-2020 15:29