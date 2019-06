Jorge Lorenzo: "Veloci come a Barcellona"

Il centauro della Honda Jorge Lorenzo parla in vista del Gran Premio di Assen in Olanda: "Arriviamo ad Assen dopo il nostro weekend più costante dell’anno a Barcellona. Il risultato finale non è stato quello che volevamo ma durante tutto il weekend siamo stati capaci di essere competitivi e di continuare a migliorare la moto, questo è quello che voglio fare nuovamente questo fine settimana".

"Se continuiamo a lavorare in questo modo col team Repsol Honda possiamo avere di nuovo la velocità di Barcellona", sono le parole del maiorchino.

SPORTAL.IT | 25-06-2019 15:31