Jorge Martin cerca il miracolo

Poco più di un anno fa la caduta e l’infortunio alla gamba al Sachsenring minavano una grande stagione per Jorge Martin. Quest’anno il copione si ripete a Brno, con lo spagnolo che nelle libere di questa mattina perde l’anteriore della sua Honda, cade e l’impatto al suolo con la sua mano sinistra provoca la frattura del radio e conseguente addio a questo fine settimana di corse.

Il leader del Mondiale delle Moto3 tornerà così già in giornata a Barcellona per essere operato nella mattinata di domani e valutare così le possibilità o meno di un rientro lampo in Austria tra 7 giorni.

A difendere i colori del Team Del Conca Gresini Moto3 ci sarà così il solo Fabio Di Giannantonio, tra i protagonisti di questo venerdì di libere, comandato a tratti nelle fp2 e chiuso in sesta posizione a due decimi dalla vetta dei tempi.

"Che dire, stavamo facendo delle ottime libere, avevamo provato entrambe le gomme e quando ho messo una media ero praticamente perfetto. Poi ho perso leggermente l’anteriore in uscita di curva e nell’aprire il gas sono caduto. Una caduta niente di che, ma l’impatto con la mano è stato forte… Ora pensiamo ad operarci domani il prima possibile e vedere se è fattibile o meno rientrare in Austria" ha osservato lo spagnolo.

SPORTAL.IT | 03-08-2018 16:20