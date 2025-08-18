Crisi Bagnaia, Martin bacchetta la Ducati e avverte Pecco su Marquez: “Non capisco che cosa stia succedendo lì dentro”

Il campione del mondo in carica analizza il difficile momento di Pecco e lo consiglia sull’approccio da tenere con il compagno di scuderia

Dopo un weekend austriaco che ha confermato il momento “di rodaggio” necessario per famigliarizzare con la nuova Aprila e la caduta in gara che lo ha costretto al ritiro, Jorge Martin si è espresso sul periodo non semplice di Bagnaia. Il campione del mondo in carica ha consigliato Pecco in merito alle possibilità offerte dall’avere un compagno come Marquez in scuderia e, al tempo stesso, ha avvertito la Ducati.

L’ammissione di Martin sulla caduta in Austria

Partito dalla quinta fila e costretto al ritiro dopo la caduta – fortunatamente senza conseguenze – al quindicesimo giro, Jorge Martin nel post gara ha ammesso in piena consapevolezza di aver patito l’alta pressione dell’anteriore della sua Aprila e di peccare ancora un po’ in “esperienza nei primi due giri per sfruttare la moto in modo aggressivo. Ci ho provato, ma faccio ancora fatica. Sono un po’ dolorante, ma nulla di grave, in Ungheria ci sarò”.

L’analisi sulla Ducati

Nelle ultime ore sono, poi, arrivate le dichiarazioni sulla situazione complicata vissuta da Bagnaia in Ducati. Intervistato da Motorsport.com, lo spagnolo si è unito al coro, che ha visto esprimersi anche Jorge Lorenzo: “Che cosa sta succedendo? Onestamente non lo so, non so che cosa succede lì dentro. Ognuno di noi ha i suoi problemi e io ne ho già abbastanza su cui concentrarmi”.

Il consiglio a Pecco

Poi, però, non è mancato un consiglio al tre volte campione del mondo azzurro, su cui si è espressa anche la Ducati, sulla gestione del rapporto con Marquez: “Confronto che fa perdere concentrazione a Pecco? No, non credo, anzi. Io ho un compagno forte come Bezzecchi che lotta sempre per il podio o per vincere e per me è fonte di ispirazione. È uno stimolo che mi spinge a voler essere più veloce. Poi, ognuno ha il proprio pensiero ed è difficile decifrare quello degli altri”.