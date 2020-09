Jorge Martin correrà in MotoGp

Il direttore sportivo Ducati, Paolo Ciabatti, ha confermato l’approdo in rosso di Jorge Martin.

“Al 99% siamo convinti di dove correranno i nostri piloti sotto contratto, ossia Miller, Bagnaia, Zarco e, ora possiamo dirlo, Martin, che passerà con noi dalla Moto2 alla MotoGp – ha raccontato a Sky Sport -. Lo spagnolo ci piace molto da tanto tempo, siamo contenti che possa essere con noi dal prossimo anno. Finalmente è rientrato dopo aver saltato le gare per covid-19, ho visto che è andato forte, su questa pista vorrà rimettersi in gioco per il Mondiale, vedremo come andrà”,

OMNISPORT | 25-09-2020 14:06