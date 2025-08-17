Jorge Martin, la caduta in Austria che ha riacceso la paura: dinamica spaventosa, ma giungono buone notizie

Facciamo il punto sulle condizioni di Jorge Martin, con lo stesso pilota che dopo la caduta al GP d'Austria, che ha fatto temere il peggio, si è presentato ai media per spiegare come sta e cosa sia successo

Solo qualche giorno fa Jorge Martin ha ripercorso in una intervista le sequela di sventure fisiche che lo hanno preso di mira in questo inizio di stagione, minando l’inizio della sua avventura con Aprilia (con il seguito di tensioni con la casa di Noale, poi rientrate). Il campione del mondo MotoGP 2024 ha ripreso la moto solo da due gare includendo il GP d’Austria disputato in questo fine settimana, da cui però è uscito ancora una volta malconcio.

La caduta di Jorge Martin al GP d’Austria

Di più: c’è stata una caduta la cui dinamica ha fatto nuovamente temere per il peggio. Siamo all’altezza del quindicesimo giro della gara sul Red Bull Ring, quando lo spagnolo ha perso il controllo della sua Aprilia RS-GP finendo fuori pista, tra la ghiaia.

Ma nel dettaglio si nota anche che la sua gamba finisce incastrata sotto il mezzo. Un conto è scivolare fuori pista, cosa che ahiloro rappresenta un rischio d’impresa per i piloti. Ma altro paio di maniche è se l’arto finisce in una situazione del genere, potenzialmente critica e potenzialmente a rischio infortunio serio visti i movimenti e le posizioni innaturali alle quali è sottoposto la gamba ad una tale velocità nell’escursione fuori pista.

Martin può tornare in gara

Condotto al centro medico, Martin è stato visitato e qui fortunatamente è uscito un responso che ha fatto tirare un sospiro di sollievo al diretto interessato, al suo entourage, ad Aprilia e ai fan: non ci sono danni o infortuni seri, come si poteva anche intuire dal fatto che lo spagnolo si è poi alzato sulle proprie gambe dopo la scivolata, sebbene malconcio e zoppiccante. Ed è stato inoltre dichiarato “fit”, quindi nelle condizioni di salute ottimali per proseguire la stagione.

“Sento dolore ovunque ma nessun infortunio”

Parlando poi con TNT Sport subito dopo la gara lo stesso Martin (che già il fatto che si sia presentato nella media zone è stato un buon segno) ha spiegato di sentirsi “bene”, pur avvertendo “dolore un po’ ovunque, ma fortunatamente nessun infortunio”.

E ha rassicurato in merito al successivo GP d’Ungheria: “La prossima settimana torneremo di nuovo in gara. Ci concentreremo su di essa, mentre in Austria abbiamo comunque ricucito il gap. Ma adesso miglioreremo il nostro set-up e credo che in Ungheria partiremo da una posizione migliore”.

Martin tornerà in gara in Ungheria

Tornando alla scivolata, Martin ha sostenuto il fatto che si trattasse perlopiù di un suo errore: “Mi manca ancora un po’ di esperienza con la moto” e d’altronde questa è solo la seconda volta nel 2025 che disputa un GP, considerando che nel precedente appuntamento di Brno se l’era vista di nuovo brutta nelle pre-qualifiche con un’altra caduta, per poi cogliere un ottimo settimo posto in gara.

Di recente inoltre Martin ha ripercorso con AS i momenti terribili passati ad inizio stagione, in particolare le conseguenze del pneumotorace subito nell’incidente in Qatar che lo ha spinto, nel letto d’ospedale, anche a pensieri tragici, ritenendosi ad un passo dall’Aldilà. “Sentivo dentro di me che me ne stavo andando“, ha ammesso.