Jorge Sampaoli non fa le valigie

Meno di due settimane dopo la grande disfatta, Jorge Sampaoli è riuscito a spuntarla. Almeno per il momento. La Federazione argentina ha deciso di rinnovare la fiducia al tecnico nonostante il disastroso percorso al Mondiale di Russia, concluso negli ottavi contro la Francia dopo aver rischiato l’eliminazione al primo turno.

Sampaoli ha incontrato il presidente della Federazione, Claudio Tapia, e il vice Daniel Angelici, ottenendo, come richiesto, la possibilità di allenare l’Under 20 in un torneo in programma nelle prossime settimane in Spagna in sostituzione di Sebastian Beccacece, uno dei collaboratori di Sampaoli che si è dimesso dopo la fine del Mondiale.

A fine luglio, però, ci sarà un nuovo vertice dal quale dovrebbe dipendere il futuro della guida tecnica della Nazionale maggiore.

SPORTAL.IT | 09-07-2018 23:10