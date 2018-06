Jorge Sampaoli non scende dalla nave

È diventato l’uomo più criticato del mondo dall’istante successivo a quello del fischio finale dell’arbitro di Francia-Argentina. Ma al momento l’ipotesi dimissioni non la prende neppure in considerazione.

Il ct dell’Albiceleste ha parlato dopo la disfatta negli ottavi del Mondiale di Russia contro la Francia, giunta al termine di due settimane d’inferno tra il rischio dell’eliminazione dopo la prima fase e la sfiducia da parte del gruppo: "Non valuto di andarmene, è tutto molto recente perché venga analizzato e vengano prese decisioni” ha tagliato corto Sampaoli, che sembra quindi avere bisogno di qualche tempo per elaborare la delusione. Il contratto del ct prevede il pagamento di una penale di 16 milioni da parte della Federazione in caso di esonero.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 19:50