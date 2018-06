Jorginho-Napoli, siamo ai saluti

Dopo aver imbarcato il primo acquisto, Simone Verdi dal Bologna, il Napoli di Carlo Ancelotti sta per effettuare la prima cessione. Il passaggio di Jorginho al Manchester City è infatti ai dettagli, come ha confermato l’agente del regista italo-brasiliano, Joao Santos, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Il giocatore ha già trovato l’accordo, adesso siamo in attesa di notizie dal Napoli, aspettiamo novità. Il ragazzo è a Fortaleza, in vacanza con la famiglia”.

L’ex veronese può quindi passare alle dipendenze di Guardiola, che lo ha ammirato a lungo nel Napoli di Sarri, modello dichiarato per il tecnico catalano: “Giocare in Premier, per il City e venendo allenato da Guardiola, sarebbe una motivazione fortissima, ma tutto dipende dall'accordo tra De Laurentiis e la società inglese – ha concluso Joao Santos – Può accadere tutto tra un giorno, tra dieci”.

