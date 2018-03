Jorginho non pensa al Manchester United

Jorginho piace al Manchester United, ma non intende lasciare il Napoli. Lo ha garantito il suo agente Joao Santos, intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc'.

"L'interesse del Manchester United è giustificato dal fatto che Jorginho gioca in una squadra che lotta per lo scudetto ed è nel giro di una delle Nazionali più importanti del mondo – ha dichiarato il procuratore -. Il ragazzo ha comunque due anni di contratto con il Napoli. Non stiamo pensando al rinnovo, lo faremo più in là. Comunque è interesse di tutti non andare a scadenza".

"Il suo cammino è quello giusto, con Sarri ha la possibilità di giocare il calcio che preferisce e dopo oltre quattro anni è diventato un elemento importante", la chiosa di Joao Santos.

SPORTAL.IT | 19-03-2018 16:15