Jorginho, più di un'apertura alla Juve

L'agente di Jorginho, Joao Santos, ha commentato così a Radio Marte un possibile trasferimento del centrocampista del Chelsea alla Juventus in caso di approdo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera.

"E' un professionista, non un tifoso del Napoli. Quando si ritirerà potrà scegliere se andare a vedere il Napoli o la Juve perché allora sarà solo un tifoso. Ora è un professionista. Tiene molto alla squadra, alla città e ai suoi tifosi, ma un professionista non può dire di non andare alla Juventus perché ha giocato nel Napoli".

SPORTAL.IT | 23-05-2019 22:13