Jorginho via dal Napoli: c'è un nuovo indizio

Jorginho è ormai ai saluti con il Napoli.

La conferma arriva anche dai 23 convocati per il ritiro di Dimaro resi noti da Ancelotti: non c’è il brasiliano così come Amin Younes.

Jorginho a breve dovrebbe firmate con il Manchester City per iniziare una nuova esperienza in Premier League.

Ecco l’elenco completo dei convocati di Ancelotti: “Sepe, Contini, Tonelli, Maksimovic, Albiol, Chiriches, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Mezzoni, Grassi, Ciciretti, Gaetano, Allan, Rog, Diawara, Hamsik, Inglese, Lorenzo Insigne, Roberto Insigne, Verdi, Callejon, Ounas.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 02-07-2018 17:40