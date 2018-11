José Mauri si avvicina al Chievo. Il centrocampista del Milan, che in rossonero non è mai decollato dopo il suo arrivo dal Parma per 6 milioni di euro, a gennaio potrebbe approdare a Verona per rinforzare il centrocampo a disposizione di Gian Piero Ventura.

Mauri in questa stagione ha giocato solo una partita in Europa League, contro i lussemburghesi del Dudelange.

SPORTAL.IT | 11-11-2018 13:55