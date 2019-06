José Mourinho lancia segnali sul proprio futuro

Per la prima volta dalla stagione 2000-2001, la prossima annata calcistica potrebbe cominciare senza che José Mourinho sia seduto su una panchina.

Tra Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, ancora Chelsea e Manchester United il tecnico portoghese non ha infatti mai vissuto un inizio di stagione da spettatore.

Adesso però la situazione potrebbe cambiare, perché sette mesi dopo l’esonero subito dal Manchester United per lo Special One ci sono solo rumors, ma ancora nessun contatto ufficiale. E il tempo stringe, visto che le principali panchine dei top club europei si stanno per riempire.

Durante una lunga intervista concessa a 'Eleven Sports TV', Mourinho ha parlato della suo periodo di inattività dopo l'esonero dallo United: "Sono lontano dai campi da 5 mesi e ho voglia di tornare. Ho approfittato della pausa per progettare il futuro, migliorare il mio staff e dare una nuova dimensione a me stesso in ottica lavorativa. Non ho sofferto perché ho il controllo di ogni mia emozione, ma allenare è sicuramente una parte importante della mia vita. E naturalmente mi manca farlo".

Mou ha poi parlato apertamente delle proprie ambizioni: "Ho vinto rimanendo sempre me stesso, ora però voglio mettermi in gioco. Logico, mi piacerebbe vincere un campionato diverso dopo averlo fatto in quattro paesi, o magari alzare una Champions con un terzo club. Questo è ciò che mi piacerebbe, ma credo che andrò da chi riuscirà ad offrirmi un progetto invitante. Che non significa vincente. Mi spiego meglio: se un club chiama e mi dice che al momento non ci sono le condizioni per alzare titoli, ma punta su di me per ricrearle, allora potrei accettare. Andrò dove sarò felice, dove potrò essere felice. Quello di scegliere dove andare è un diritto che ho guadagnato sul campo”.

Il nome di Mourinho è stato affiancato nelle ultime settimane a due club italiani, Juventus e Milan, ma il riferimento alla volontà di vincere un campionato in una nazione diversa rispetto a quelle in cui ha trionfato finora allontana il protoghese dal ritorno in Serie A.



SPORTAL.IT | 01-06-2019 19:55