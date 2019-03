José Mourinho pronto al grande ritorno in panchina

José Mourinho sempre più vicino al ritorno in panchina. In una intervista a beIns Sports, il tecnico portoghese ha confessato il suo desiderio di tornare ad allenare in un ex club: "Inter o Real Madrid? Se pensassi che sia il club giusto, con la giusta struttura e le giuste ambizioni, non avrei problemi. Penso sia un orgoglio che un tuo club precedente ti richiami. Per ora, l’unico club con cui ho provato queste sensazioni è il Chelsea. Se mi piace la Spagna? Sì. Il Real Madrid è un club iconico".

Spalletti sulla panchina nerazzurra è ancora saldo, almeno fino al termine della stagione, mentre l'allenatore del Real Santiago Solari traballa dopo le due sconfitte consecutive contro il Barcellona e potrebbe lasciare subito: "Certo che sarei lusingato di tornare. Sono ancora molto giovane come allenatore. Inoltre penso che l'età sia anche e soprattutto nel tuo cervello e nel tuo cuore, e nella tua passione. E in questo posso dire di non essere affatto diverso rispetto a quando avevo iniziato a giocare a calcio. Ho un grande desiderio di tornare in panchina, visto che non vinco un trofeo da diciotto mesi".

L'ex presidente dei blancos Calderon ha rivelato che i campioni d'Europa sono pronti a puntare di nuovo sul lusitano, reduce da un'esperienza non esaltante al Manchester United (anche se impreziosita da un trionfo in Europa League): "Sono abbastanza sicuro che abbia molte informazioni sul suo vecchio club. Sicuramente ne ha più di me, anche perché io non ne so assolutamente nulla".

"Nel mio prossimo club voglio essere parte di una struttura in cui a tutti i livelli del club si abbia lo stesso obiettivo. All’epoca ho lasciato l’Inter perché, come generalmente mi è accaduto nei miei precedenti club, ho sentito di aver dato tutto, il che non significa necessariamente che io abbia ricevuto tutto".

SPORTAL.IT | 04-03-2019 15:50