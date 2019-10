José Mourinho verso il ritorno in panchina

Era la mattina del dicembre quando il Manchester United diffuse la notizia dell'esonero di José Mourinho. Il tecnico portoghese pagò per tutti un inizio di stagione deludente dei Red Devils, subendo l'onta dell'allontanamento a metà della terza stagione sulla panchina di Old Trafford, dove ha comunque messo in bacheca una FA Cup, una Coppa di Lega e l'Europa League 2017.

Da quel giorno il nome dello Special One è stato accostato a diverse panchine delle big d'Europa, dal Real Madrid al Monaco fino alla "nemica" Juventus, fatto sta che il periodo di pausa forzata non sembra voler finire. Ad interromperlo aveva pensato l'Olympique Lione, fresco di esonero del brasiliano Sylvinho, ma il presidente Jean-Michel Aulas ha ammesso di… essere stato bruciato sul tempo.

"Con Mourinho ho avuto uno scambio di messaggi abbastanza lusinghiero – ha dichiarato Aulas – Non ha risposto positivamente alla nostra proposta di incontro solo perche' ha gia' scelto un'altra squadra". Ecco allora una vera e propria "bomba" di mercato, che sembra aprire a scenari clamorosi per il quadro delle panchine dei grandi club d'Europa.

Aulas non ha specificato se il presunto accordo trovato da Mourinho si riferisca alla prossima stagione o, come appare più probabile, a quella in corso, ma del resto il conto delle panchine papabili per il portoghese è presto fatto. Le big in crisi rispondono infatti al nome del Tottenham di Mauricio Pochettino e dello stesso Manchester United di Ole-Gunnar Solskjaer, ma il ritorno di Mourinho sembra improbabile. Da non scartare neppure l'ipotesi Real Madrid, dove Florentino Perez non ha dimenticato Mou, qualora precipitasse la situazione con Zidane, in difficoltà in particolare nel girone di Champions League.

Infine, il Psg: Marcel Tuchel sta ottenendo buoni risultati in questo primo scorcio di stagione, ma resta in discussione. Quel che è certo è che il lungo periodo sabbatico di Mourinho sembra vicino alla conclusione.

