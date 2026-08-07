Udinese, Josè Sebastiani termina il ritiro con la prima squadra: il post del figlio di Amadeus e Sanremo sullo sfondo

Il primo assaggio di calcio dei “grandi” per il figlio di Amadeus che ha appena concluso il ritiro con la prima squadra dell’Udinese agli ordini di Runjaic. Il futuro tra calcio e musica

La prima avventura nel calcio che conta. Josè Sebastiani sta cercando di farsi spazio nel mondo del calcio e la prima grande occasione è arrivata qualche settimana fa. L’allenatore dell’Udinese ha infatti deciso di convocare il giovane portiere per il ritiro con la prima squadra. Un’esperienza unica per chiunque aspiri a entrare dalla porta principale nel mondo del calcio, e questo vale anche per Josè. E poco conta se stiamo parlando di uno che di popolarità ne sa qualcosa visto che è il figlio di Amadeus.

La fine del ritiro con l’Udinese

Un’occasione unica per José Sebastiani che ora si è conclusa. Il giovane portiere ha infatti appena terminato il ritiro precampionato con la prima squadra dell’Udinese. Un lungo ritiro per i friulani nel quale il tecnico Runjaic ha deciso di includere anche il figlio di Amadeus nella lista dei portiere che comprendeva anche il titolare Okoye, l’esperto Padelli e anche Piana e Pirih. La notizia ha fatto scalpore qualche settimana fa con il 2009 che si porta dietro una popolarità acquisita grazie al papà, Amadeus, e alla mamma Giovanna Civitillo. L’Udinese ha creduto nel giocatore già due settimana fa quando ha deciso di prelevarlo dalle giovanili dell’Inter.

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Il messaggio di José

Un’esperienza unica per il portiere classe 2009 che ora con tutta probabilità tornerà a giocare con la squadra Primavera. E alla fine di questa esperienza da sogno, José ha voluto raccontare le sue emozioni in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram: “Grato e felice per questa bellissima esperienza con la prima squadra”. Ora restano da capire le prossime mosse, a 17 anni Sebastiani è ancora molto giovane ma comincia ad affacciarsi nell’età in cui deve fare con cautela le sue scelte. La soluzione più probabile è che reti anche in questa stagione con la maglia dell’Udinese per giocare con le giovanili ma non è da escludere già una prima esperienza per cominciare a confrontarsi con il calcio dei più grandi.

L’ipotesi Sanremo

Le difficoltà che incontra un giovane calciatore che prova a realizzare il suo sogno sono tante, e forse José Sebastiani deve affrontarne anche qualcuna extra. C’è un lato positivo e uno negativo nella popolarità che lui ha acquisito di fatto già nel 2020 quando era presente al Teatro Ariston dove andava in scena l’edizione 2020 di Sanremo, la prima che vedeva la presenza come conduttore di papà Amadeus. E da quel momento è diventato anche lui un volto noto per milioni di italiani. Papà gli ha trasmesso l’amore per il calcio (il nome José è in onore di Mourinho) e forse anche quella per la musica e lo spettacolo. Il 17 luglio scorso ha infatti pubblicato un brano “Vengo dal Sud” dimostrando che la musica è una grande passione e proprio in quella occasione si era parlato di una sua possibile presenza sul palco dell’Ariston a Sanremo Giovani. Una partecipazione che però è stata smentita da Stefano De Martino, ma in futuro chissà…