Il portiere dell'Inter coinvolto in un sinistro in cui è morto un 81enne alla guida di una carrozzina elettrica poco distante da Appiano Gentile

Per Josep Martinez la mattina di oggi sarebbe dovuta essere come quella di un qualsiasi altro giorno di allenamento. Invece, secondo le prime informazioni raccolte, il secondo portiere dell’Inter avrebbe investito con la sua auto un 81enne che si trovava su una carrozzina elettrica, il quale avrebbe avuto un malore e invaso la corsia opposta a Fenegrò, nel Comasco. L’impatto con la vettura guidata dal giocatore è stato fatale. Sul luogo sono accorsi elisoccorso, ambulanza e carabinieri.

Martinez si è fermato per prestare soccorso mentre i sanitari accorsi hanno tentato invano la rianimazione sul posto dell’anziano il quale, da quel che si apprende, sarebbe deceduto sul posto.

La dinamica dell’incidente con Martinez dell’Inter

Dalle prime notizie, relative alla dinamica e diffuse da Areu, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia, l’incidente si sarebbe verificato poco prima delle ore 10:00 di questa mattina, 28 ottobre. In particolare, l’Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi del luogo dell’accaduto non distante da Appiano Gentile, dove si trova il campo dell’Inter, attorno alle ore 9:43. Sul luogo dell’impatto, un’ambulanza e un elisoccorso in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Bergamo dove l’auto guidata da Josep Martinez avrebbe investito un uomo in carrozzina elettrica (descritta da Areu come “motoretta a 4 ruote”). Una prima ricostruzione riferita anche dall’agenzia ANSA e che è attualmente al vaglio delle forze dell’ordine e degli inquirenti.

La reazione immediata del portiere

Martinez ha prestato subito soccorso, si è fermato per accertarsi delle condizioni dell’anziano signore rimasto vittima dell’accaduto. Ma come è prevedibile il turbamento è tale da aver coinvolto tutti. L’agenzia ANSA riferisce che il giocatore è in stato di choc.

Inimmaginabile, vista la drammaticità di quel che è accaduto e le implicazioni, che il portiere possa non solo unirsi ai compagni, ma anche che sia in campo o solo tra i convocati per i prossimi impegni dell’Inter in primis per il turno infrasettimanale.

Lo spagnolo gioca dalla scorsa stagione in nerazzurro, che lo ha prelevato dal Genoa come riserva di Yann Sommer: ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre 2024 nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 invece il suo debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa.

Stamani, si suppone che il giocatore stesse percorrendo quella strada proprio per recarsi al centro sportivo interista e partecipare agli allenamenti in vista della sfida di mercoledì sera.

La decisione dell’Inter sulla conferenza di Chivu

Stando a quanto già annunciato dalla società con un comunicato, non ci sarà la conferenza stampa di Cristian Chivu prevista per le 14.

“La conferenza stampa di mister Chivu, in programma alle ore 14:00, è stata annullata”, si legge sul sito ufficiale del club, in forma succinta ed essenziale.

Inoltre la presenza del giocatore è da escludere con la Fiorentina, prossimo appuntamento in campionato nel turno infrasettimanale di mercoledì 29 ottobre: la società nerazzurra, per ora, continua a presentare sul proprio sito le informazioni sulla vendita dei biglietti per il match in programma a San Siro.

A breve, però, potrebbe essere integrato da nuove notizie a causa della gravità di quel che è accaduto stamani e che, di certo, ha suscitato commozione e umana vicinanza nei riguardi della vittima e dello stesso Martinez.