Josip Ilicic: "Sono come il vino"

A margine della consegna del "Premio Amico dei bambini…..Un esempio per loro" nella Sala Congressi di Palazzo Reale, a Milano, ha parlato Josip Ilicic. “Mi sto divertendo a fare il mio lavoro, è importante stare bene a livello fisico – ha detto l’attaccante dell’Atalanta -. In serie A non ci sono partite facili, le squadre in lotta per la retrocessione danno qualcosa in più, se vogliamo lottare per le posizioni di classifica più importanti dobbiamo vincere anche con quelle. Valencia? E’ ancora presto, perché ci sono gare importanti da affrontare prima, ma sarà una doppia sfida speciale per noi, per la città di Bergamo e per chi tifa Atalanta”.

“Sono come il vino: sempre più vecchio, sempre più buono” ha aggiunto lo sloveno.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 19:54