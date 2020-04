Jovetic ha lasciato un segno nei sui cinque anni con la casacca della Fiorentina. Il montenegrino, classe 1989, è attualmente sotto contratto con il Monaco ma non ha dimenticato la sua esperienza a Firenze.

“Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, fino a 38. Firenze è la mia seconda casa, e per me è sempre un’opzione, mi piacerebbe. Sono stato benissimo 5 anni, ho tanti amici, ho già casa lì”, le sue parole in una diretta Instagram.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 08:47