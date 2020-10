Juan Brunetta: il parere di Nestor Sensini

L’indimenticato ex difensore del Parma Nestor Sensini in un’intervista alla Gazzetta di Parma ha commentato l’acquisto di Juan Brunetta da parte dei crociati: “Brunetta è un giocatore offensivo, può giocare sia a destra che a sinistra. Ha giocato al Godoy Cruz: arriva spesso in zona gol. E’ un ragazzo interessante, giovane”.

“Deve ancora imparare tanto – avvisa l’attuale direttore generale del Newell’s Old Boys -, è abbastanza veloce, con una buona tecnica: può andare bene per il calcio italiano. Il Parma ha fatto bene a puntare su di lui secondo me. Gli servirà tempo per adattarsi, ma è un bel centrocampista”, sono le parole riportate da Parmalive.

