Juan Jesus è sempre più vicino a indossare il viola. Il brasiliano non rientra nei piani del tecnico della Roma, Paulo Fonseca, che non gli ha dato spazio neanche in Coppa Italia con il Parma e che ha già dato il via libera alla sua cessione alla Fiorentina.

Quella gigliata sarebbe la terza maglia italiana del difensore, che ha militato anche nell'Inter. Qualora la trattativa non dovesse andare a buon fine resterà a Firenze Ceccherini.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 09:42