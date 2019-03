Juan Jesus: "La Var? Fa casino"

Il difensore della Roma Juan Jesus ai microfoni di Roma Tv ha commentato amaramente gli episodi che hanno condannato i giallorossi nel finale di partita al Do Dragao: "Rigore su Schick? Siamo nel 2019, non mi piace la tecnologia perché quando uno segna deve aspettare. Dobbiamo fidarci dell'arbitro, se la tecnologia aiuta ok se però fa casino come sta facendo ultimamente lasciamola stare. Siamo umani, possiamo tutti sbagliare: oggi hanno sbagliato loro".

"Abbiamo fatto la nostra partita, mantenendo un buon possesso palla e uscendo bene. Purtroppo però non è bastato, pensiamo ai nostri errori per migliorare. C'è rammarico ma la strada è ancora lunga. Vogliamo tornare in Champions per continuare a giocare questa coppa".

SPORTAL.IT | 07-03-2019 09:10